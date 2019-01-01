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В США умер «дедушка интернета»

Происшествия

Лоуренс Робертс руководил проектом Пентагона ARPANET

Редвуд-Сити, США, 1 января 2019, 11:05 — REGNUM  Один из основателей сети ARPANET, считающейся прототипом сети интернет, Лоуренс Робертс умер в возрасте 81 года в своем доме в Редвуд-Сити, штат Калифорния. Об этом сообщает The New York Times.

В конце 1960-х годов Лоуренс Робертс работал в одном из подразделений Пентагона. Именно он руководил разработкой проекта ARPANET, ставшим предтечей современной сети интернет. После ухода из Пентагона Лоуренс Робертс работал в нескольких телекоммуникационных компаниях.

Отметим, первое соединение вычислительных машин через сеть ARPANET состоялось в 1969 году. В качестве базовой технологии сети была использована коммутация пакетов, которая остаётся центральной технологией интернета.

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