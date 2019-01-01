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В Оренбуржье по факту крупного пожара возбуждено уголовное дело

Происшествия

В первый день нового года в Орске из-за пожара в частном доме погибли семь человек

Орск, Оренбургская область, 1 января 2019, 10:49 — REGNUM  В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек, в том числе, трое детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, дело возбудили по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 1 января 2019 года около 08:00 местного времени (06:00 мск) произошёл пожар в частном жоме по ул. Салтыкова-Щедрина в Орске. Погибли семь человек: хозяин дома, его супруга и их трое сыновей в возрасте четырёх, шести лет и пяти месяцев, а также двое гостей — мужчина и женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о возгорании поступила пожарным в 07:57. С огнём боролись 20 сотрудников МЧС. Возгорание ликвидировано в 08:34. Причины пожара выясняются.

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Пожары в жилых домах
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