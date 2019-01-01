ЛНР: Режим прекращения огня нарушен украинскими боевиками трижды за сутки

Луганск, , 11:04 — REGNUM Трижды за прошедшие сутки была обстреляна территория Луганской Народной республики (ЛНР) украинскими боевиками. Об этом сообщает 1 января пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Под обстрел попали районы населённых пунктов Смелое, Лозовое, Славяносербск.

При обстрелах военнослужащими Украины применялись ручные станковые противотанковые гранатомёты СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, крупнокалиберное и стрелковое оружие.

О жертвах и пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения информации не поступало. Также нет информации о разрушениях, либо повреждениях зданий и гражданской инфраструктуры.

Напомним, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2018 года Контактная группа по Украине на переговорах в Минске смогла договориться о перемирии в Донбассе. Перемирие вступило в силу 29 декабря и тут же было нарушено украинскими боевиками. Накануне, 31 декабря, также сообщалось о нарушении режима прекращения огня военнослужащими Украины.

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