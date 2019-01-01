Пострадавшие жители Магнитогорска смогут восстановить паспорта за три часа

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:56 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске пострадавшие при взрыве газа в десятиэтажном доме граждане смогут восстановить утраченные паспорта за два-три часа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Документы начали принимать в 9:00 по местному времени 1 января. Гражданам не придётся платить госпошлину. В течение двух-трёх часов с момента обращения главный документ будет готов, заверили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взрыва газа на улице Карла Маркса обрушился один из подъездов многоэтажного дома. Уже известно о семи погибших. Ещё пять человек остаются в больницах.

При этом некоторые жильцы потеряли свои документы. 31 декабря во время визита в Магнитогорск президент России Владимир Путин потребовал от местных чиновников оказать людям помощь в их восстановлении.