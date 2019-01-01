На похороны погибших в Магнитогорске выделят дополнительные деньги

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:40 — REGNUM В Челябинской области на похороны граждан, погибших при взрыве газа в десятиэтажном доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске, выделят дополнительно по 25 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Выделить дополнительные средства распорядился глава области Борис Дубровский. Он также поручил системно организовать работу по захоронению граждан.

По информации пресс-службы, с учётом гарантированного установленного федеральным законодательством пособия на похороны каждого из жертв трагедии будет выделено более 31,5 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 31 декабря в районе 6:00 по местному времени. После взрыва газа обрушился седьмой подъезд 12-подъездного десятиэтажного дома.

Семь человек погибли, ещё пятеро находятся в больницах. При этом судьба 37 жильцов дома пока неизвестна.