16 вагонов с грузом сошли с рельс в Свердловской области

Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM 16 вагонов, гружёных углем, сошли с рельс в Свердловской области. Об этос 1 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошёл в 01:40 по местному времени на перегоне Храмцовская-Марамзино электрофицированного участка Каменск-Уральский — Арамиль Свердловской железной дороги.

Уточняется, что в результате инцидента был нарушен габарит соседнего пути. При этом угрозы экологической безопасности создано не было. В результате происшествия никто не пострадал.

На перегоне ведутся аварийно-восстановительные работы специалистами Свердловской железной дороги (СВЖД). В работах задействованы 2 аварийно-восстановительных поезда. Кроме того, на месте происшествия работают оперативники МЧС.

На данном участке железной дороги изменён маршрут пассажирских поездов: они направлены в объезд, через станцию Богданович. Часть пассажиров электропоездов, следующих от Каменск-Уральска до Екатеринбурга, а также в обратном направлении, будет доставлена до пункта назначения автобусами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении поезда с маршруткой на железнодорожном переезде в Кудрово, под Санкт-петербургом. В результате ДТП пострадал ребёнок.

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