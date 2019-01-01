Семь человек погибли в результате пожара в Оренбургской области

Орск, Оренбургская область, , 08:19 — REGNUM Семь человек погибли в результате пожара в городе Орск Оренбургской области. Об этом 1 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информацию о возгорании в ГУ МЧС была получена в 07.57 по местному времени. На место пожара незамедлительно выехали оперативные бригады пожарных.

По прибытии на место происшествия, было установлено, что возгорание произошло в жилом частном доме. Площадь возгорания составила 5 кв. метров.

В 08:13 пожар был локализован, а в 08:34 полностью ликвидирован.

На месте пожара были обнаружены семеро погибших.

В тушении пожара были задействованы всего 20 человек личного состава и 8 единиц техники.

В данный момент на место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области генерал-майор внутренней службы А. Н. Зенов. Начато расследование причин и обстоятельств возгорания, приведшего к массовой гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении четырёх человек, из них двоих детей от пожара в Москве.

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