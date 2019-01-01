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Японец в Токио совершил наезд на пешеходов из «мести за смертную казнь»

Происшествия

Пострадали восемь человек

Токио, 1 января 2019, 08:14 — REGNUM  Молодой человек в Токио был арестован полицией за сознательный наезд на людей. Об этом 1 января сообщило агенство «Киодо».

В ночь с 31 декабря на 1 января молодой 21-летний японец Кадзухиро Кусакабэ был арестован полицией за покушение на убийство.

Молодой человек, управляя взятым в аренду автомобилем с номерными знаками Осаки, предпринял попытку наезда на пешеходов на одной из оживлённых улиц Токио. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Задержанный полицией спустя 20 минут после произошедшего, Кусакабэ заявил, что «совершил теракт» в знак мести против смертной казни. При этом он не пояснил, имеет ли он в виду смертную казнь конкретного человека или практику смертной казни в Японии вообще.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте в городе Лунъянь в Китае. Здесь местный житель совершил умышленный наезд на пешеходов, управляя угнанным автобусом. В результате наезда погибли восемь человек, 22 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв инцидента с угоном автобуса в Китае увеличилось до восьми

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Дорожно-транспортные происшествия
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