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При обрушении моста в парке Горького пострадали десятки человек

Происшествия

В больницы попали более десяти человек

Москва, 1 января 2019, 02:29 — REGNUM  Больше 20 человек пострадали при обрушении моста в парке Горького (Москва), передает 1 января телекомпания РЕН-ТВ.

Уточняется, что после ЧП в парке госпитализированы 13 человек, всего пострадали 22 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение фрагмента деревянного моста над катком в парке Горького произошло после полуночи, когда люди поздравляли друг друга с Новым годом.

Мост обрушился, потому что на нем одновременно находилось много людей. СМИ уточняют, что конструкция моста начала рушиться, когда люди на нем запели гимн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в парке Горького обрушился мост

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Обрушения мостов
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