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В Москве в парке Горького обрушился мост

Происшествия

Фрагмент деревянного моста рухнул из-за большого числа стоящих на нем людей

Москва, 1 января 2019, 01:48 — REGNUM  Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.

Уточняется, что обрушилась секция деревянного пешеходного моста над катком. Несколько человек пострадали: по некоторым данным, травмы разной получили пять человек.

Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, ЧП связано с тем, что на мостике одновременно оказалось много людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря на лыжной базе «Лесная» в Новой Москве произошел пожар. Данных о пострадавших пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Москве на лыжной базе произошел пожар

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Обрушения мостов
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