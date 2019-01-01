Взрыв в многоэтажке Магнитогорска: десятки пропавших и трудности спасателей

Александр Комаров, , 09:08 — REGNUM

Последние дни 2018 года отметились на Урале крупными трагедиями, которые потребовали вмешательства первых лиц государства. 23 декабря пожар погубил девятерых шахтёров в пермском Соликамске. А 31 декабря трагедия федерального масштаба произошла в южноуральском Магнитогорске. В одной из квартир на улице Карла Маркса, 164, прогремел взрыв. Седьмой подъезд десятиэтажного 12-подъездного дома 1973 года постройки сложился как карточный домик. Осталась лишь задняя стена.

Разорванная тишина

Трагедия произошла рано утром, в районе 6:00 по местному времени (4:00 мск). В первые часы после взрыва в СМИ звучали разные предположения о причинах. Некоторые источники заявляли о том, что взорвалась машина, расположенная под аркой поблизости. Однако затем в качестве основной версии стал взрыв бытового газа. На этой версии настаивают представители и ФСБ, и СКР.

В результате ЧП под завалами оказались люди. Прибывшие на место спасатели извлекли живыми десять человек, в том числе подростка. Ещё два жильца дома были найдены мёртвыми. В результате ЧП пострадали и соседние дома. Взрывной волной выбило стёкла.

На место ЧП срочно прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он как раз оказался в Магнитогорске. О трагедии был проинформирован президент Российской Федерации Владимир Путин. Руководители МЧС и Минздрава Евгений Зиничев и Вероника Скворцова получили от главы государства поручение оказать пострадавшим помощь и спустя некоторое время прилетели в Магнитогорск.

К моменту их приезда ситуация была следующей. Четыре человека числились погибшими, ещё четверо находились в больницах. Среди них 13-летний подросток, который пролежал под завалами примерно час. Позднее список пострадавших пополнился. Из-под завалов достали 36-летнего гражданина Таджикистана, который провёл под обломками примерно семь часов. Человек был прооперирован и врачи уверены в благоприятном прогнозе. А вечером были найдены тела троих жильцов. Таким образом, число погибших возросло до семи.

Всего же медики заявляют о 16 пострадавших. Из них 11 получили медицинскую помощь амбулаторно. В основном граждане обращались с гипертоническими кризами, стрессовыми реакциями, мелкими ранениями и переохлаждением.

Но главное, что тревожило очень многих — это неясная судьба десятков жителей дома. Днём речь шла о 79 пропавших. Связи с ними не было. Личности всех, кто проживал в доме, установили и попытались с ними связаться. Кроме того, список пропавших опубликовали на местных интернет-ресурсах, в том числе на официальном портале Магнитогорска. Несколько человек в итоге вышли на связь. Но судьба 35 (по некоторым оценкам, более 40) людей так и осталась неизвестной. Среди них — семеро детей. Где они? Может быть, их просто не было дома в роковой час и они спаслись?

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Трудности спасательной операции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту причинения двум и более лицам смерти по неосторожности. Расследование ведёт центральный аппарат СКР. Предварительно известно, что взрыв произошёл на втором этаже. Но что его повлекло — загадка. Представители газовых служб уже официально заявили журналистам о том, что техническое обслуживание дома было проведено меньше года назад. И тогда никаких незаконных врезок не было обнаружено.

Для расследования уголовного дела в Магнитогорск были направлены наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СКР. А спустя некоторое время туда же прибыл и сам Бастрыкин. На месте он будет координировать работу следственно-оперативной группы и её взаимодействие со всеми службами, а также даст конкретные поручения.

Пока следователи ломали голову над обстоятельствами трагедии, спасатели и медики пытались спасти людей. Утром 31-го они сработали чётко, иначе жертв могло быть больше. Предстояло разобрать завалы и найти людей, которые, возможно, ещё остаются под рухнувшими конструкциями. Медлить было нельзя. Мороз на улице достигал минус 20 градусов. Люди, которые, возможно, ещё оставались живыми, могли погибнуть.

В Магнитогорске, а затем и в Челябинской области, был введён режим ЧС. На место срочно выехали спасатели из Челябинска, Башкирии, Москвы. Местную группировку существенно нарастили. В пиковые часы — днём — на месте работали порядка 1500 человек. Среди них не только собственно спасатели, но и медики, психологи, психиатры, в том числе прибывшие из столицы нашей Родины. По оценкам Евгения Зиничева и Бориса Дубровского, сил и средств было достаточно. Но работы шли не так оперативно, как хотелось бы. Дело в том, что имелась угроза обрушения и соседних подъездов. По этой причине спасатели были вынуждены действовать крайне осторожно.

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В поисках людей спасатели работали всю новогоднюю ночь, посменно (в четыре смены по два часа каждая). За 24 часа после трагедии на полигон твёрдых бытовых отходов Магнитогорска было вывезено 37 самосвалов мусора общим объёмом 370 м3. К 7:00 по местному времени 1 января особых подвижек не было. В МЧС также заявляли о семерых погибших и пятерых госпитализированных.

По уточнённым данным МЧС. к утру 1 января неизвестной оставалась судьба 37 человек. В Главном управлении МЧС России по Челябинской области работает телефон горячей линии (351) 239−99−99. По нему можно не только получить информацию, но и рассказать о людях, которые числятся в списке пропавших. А тем временем ночь с 31 декабря на 1 января в Магнитогорске оказалась аномально морозной — температура опустилась до минус 26 градусов. Похоже, что шансов найти под завалами живых людей уже нет.

Людям — помочь

В результате трагедии острой стала и ещё одна проблема. Сотни людей остались без жилья. Основная часть из них — временно. В 12-подъездном доме всего проживают порядка 1300 человек. Им всем пришлось покинуть жилище. Своё заключение о пригодности здания для дальнейшего проживания людей должны сделать специалисты после обследования строительных конструкций. Пять подъездов ночью уже обследовали с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П».

Основные опасения у главы МЧС Евгения Зиничева вызывает состояние шестого и восьмого подъездов. Владимир Путин, который экстренно прибыл в Магнитогорск, провёл в оперативном штабе совещание и выслушал доклад Зиничева о состоянии дома. Ответ главы государства был твёрдым и однозначным.

«Исходим из того, что это не тот случай, когда нужно что-то экономить. Все, что будет вызывать сомнение — самое малейшее сомнение, — должно быть расселено», — сказал президент Российской Федерации.

А пока к услугам жильцов были подготовлены пункты временного размещения в общей сложности на 1500 мест. Впрочем, к вечеру 31 декабря ими воспользовались лишь две семьи. Остальные разместились у родственников и знакомых. Они были готовы взять. оставшихся без жилья людей к себе на время.

Отметим, что местные жители вообще весьма активно откликнулись на трагедию. В школу №14, где разместили оперативный штаб, они весь день приносили еду, одежду и всё прочее, что необходимо для жизни. Также граждане переводили деньги по реквизитам, опубликованным на официальном сайте администрации Магнитогорска. К помощи активно подключились и предприятия города. В итоге люди, которые остались без жилья, были обеспечены всем необходимым.

Помогут деньгами и власти. Семьи погибших получат по 100 тыс. рублей, а пострадавшим дадут по 50 тыс. Кроме того, губернатор Борис Дубровский заверил, что людей, жильё которых разрушено, без крыши над головой не оставят. Им будут куплены другие квартиры. Скорее всего, на эти цели будут направлены деньги из областного резервного фонда.

Есть и ещё одна проблема. У некоторых жильцов оказались утрачены документы. Владимир Путин потребовал от подчинённых помочь с их восстановлением. Этот вопрос необходимо проработать с МВД. Уральский полпред Николай Цуканов заверил главу государства в том, что этот вопрос уже обсуждался с представителями МВД и 1−2 января граждане смогут начать восстанавливать документы.

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Также глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий трагедии. Вечером того же дня она была создана.

Поисково-спасательная операция в Магнитогорске продолжается. Возможно, уже сегодня, в первый день 2019 года, список людей, чья судьба неизвестна, существенно сократится. И очень хотелось бы надеяться, что найдут их не под завалами рухнувшего подъезда. Может, они уехали на новогодние праздники и скоро вернутся живыми и невредимыми. Надежда на то. что эти люди живы, теплится во многих людях.

Также ближайшее время станут результаты обследования дома. Скорее всего, основная часть людей сможет вернуться в квартиры. Но уже известно. что часть здания скорее всего будет демонтирована.

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