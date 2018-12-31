В Новой Москве на лыжной базе произошел пожар

Москва, , 23:16 — REGNUM Пожар вспыхнул на лыжной базе «Лесная» в Новой Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

ЧП произошло в понедельник, 31 декабря, в районе города Троицк. По предварительным данным, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В настоящее время пожар на лыжной базе ликвидирован. Причины ЧП пока неизвестны. Сведений о пострадавших также пока не поступало.

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