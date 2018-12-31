Понедельник, 31 Декабря 2018 года
23:16:40 МСК

В Новой Москве на лыжной базе произошел пожар

Происшествия

ЧП произошло в понедельник, 31 декабря, в районе города Троицк

Москва, 31 декабря 2018, 23:16 — REGNUM  Пожар вспыхнул на лыжной базе «Лесная» в Новой Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

ЧП произошло в понедельник, 31 декабря, в районе города Троицк. По предварительным данным, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В настоящее время пожар на лыжной базе ликвидирован. Причины ЧП пока неизвестны. Сведений о пострадавших также пока не поступало.

Читайте также: Четыре человека спасены при пожаре в Москве

А также: В Ивановской области директор дома престарелых ответит за смерть пациентов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в развлекательных заведениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить