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Неизвестные ограбили магазин в центре Москвы

Происшествия

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников

Москва, 31 декабря 2018, 21:57 — REGNUM  В центре Москвы неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в понедельник, 31 декабря, на Большой Дмитровке.

Сотрудник пресс-службы добавил, что пропажу денежных средств обнаружил охранник магазина, который пришел на работу в 08:10 мск.

«Охранник пришел на работу, обнаружил вскрытое помещение магазина», — сказал источник.

По предварительным данным, добычей грабителей стали около 7 млн рублей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

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Ограбления учреждений торговли
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