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ДТП в Саратовской области: погибли два человека

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

Саратов, 31 декабря 2018, 19:12 — REGNUM  В Татищевском районе Саратовской области столкнулись два транспортных средства — ВАЗ-2112 и «Лада Ларгус». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье, 30 декабря, на 244 км автодороги Тамбов — Саратов. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще три человека пострадали.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-2112, выехавший на встречную полосу.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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