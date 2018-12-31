ДТП в Саратовской области: погибли два человека

Саратов, , 19:12 — REGNUM В Татищевском районе Саратовской области столкнулись два транспортных средства — ВАЗ-2112 и «Лада Ларгус». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье, 30 декабря, на 244 км автодороги Тамбов — Саратов. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще три человека пострадали.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-2112, выехавший на встречную полосу.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: В Калмыкии в результате ДТП погибли три человека

А также: Массовое ДТП в Свердловской области привело к гибели одного человека