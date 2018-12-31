После взрыва в Магнитогорске за временным жильём обратились две семьи

Магнитогорск, Челябинская область, , 18:33 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске за временным жильём обратились две семьи из пострадавшего от взрыва газа десятиэтажного дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Они будут размещены в общежитии. Всем необходимым их обеспечат. Остальные жильцы нашли временный приют у знакомых и родственников.

«В школе на полу, как пишут некоторые, ночевать никто не будет», — пояснили в пресс-службе главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в 6:10 по местному времени. Вслед за этим часть 12-подъездного жилого дома обрушилась. Больше всего пострадал седьмой подъезд.

Четыре человека погибли, а пятеро, в том числе подросток, попали в больницы. Судьба около 40 жильцов пока неизвестна.

На место трагедии экстренно прибыл президент России Владимир Путин. В оперативном штабе он провёл совещание, также глава государства посетил в больнице пострадавших жильцов.