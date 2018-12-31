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Тело директора двух ресторанов обнаружено в Подмосковье

Происшествия

Директор двух московских ресторанов Burger King Ирины А. пропала 26 декабря

Тело директора двух ресторанов обнаружено в Подмосковье
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Серпухов, Московская область, 31 декабря 2018, 18:20 — REGNUM  В Подмосковье найдено тело директора двух московских ресторанов Burger King Ирины А. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

«Труп … (Ирины А.) нашли под Серпуховом, — рассказал источник. — Злоумышленник сам указал на место».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор двух московских ресторанов Burger King Ирины А. пропала 26 декабря. Жительница Москвы отправилась на автомобиле к родным в Тулу, но до места назначения не доехала.

С женщиной был ранее судимый за тяжкие преступления попутчик, который вскоре был задержан сотрудниками полиции во Владимирской области.

Подозреваемый позже признал свою вину.

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