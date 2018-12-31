Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 18:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам жителей Магнитогорска, погибших в результате частичного обрушения жилой десятиэтажки. Слова прозвучали на совещании, которое он провёл в оперативном штабе на месте трагедии.

«Прежде всего, хочу выразить слова соболезнования семьям погибших. Заверить всех пострадавших, что сделаем всё для того, чтобы им помочь, их поддержать», — сказал президент Российской Федерации.

Также он призвал граждан России несмотря на праздник вспомнить об этой трагедии, отметить для себя и погибших, и пострадавших. .

«Несмотря на праздник, конечно, сегодня не лишне будет, а нужно вспомнить и погибших, и пострадавших. Отметить для себя в душе. Это в характере нашего народа», — сказал президент страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:10 по местному времени в десятиэтажном доме на улице Карла Маркса произошёл взрыв газа. В результате оказались повреждены три подъезда. Сильнее всего разрушен седьмой подъезд.

Известно о четверых погибших. Пять человек госпитализированы. При этом судьба 35 жильцов, среди которых семеро детей, пока неизвестна.