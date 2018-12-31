Взрыв в Магнитогорске: Путин поручил создать правительственную комиссию

Магнитогорск, Челябинская область, , 17:27 — REGNUM Для ликвидации последствий взрыва в десятиэтажном доме в Магнитогорске будет создана правительственная комиссия. Такое указание дал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, Владимир Путин экстренно прибыл в Магнитогорск. Он посетил пострадавших, осмотрел место трагедии и провёл совещание в оперативном штабе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:10 по местному времени в многоэтажке произошёл взрыв. В итоге один из подъездов разрушен. Четыре человека погибли, ещё пятеро находятся в больнице.

Судьба 35 жильцов, в том числе семерых детей, пока неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, возможно, остающихся под обломками.