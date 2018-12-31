Понедельник, 31 Декабря 2018 года
17:48:51 МСК

Взрыв в Магнитогорске: Путин поручил создать правительственную комиссию

Происшествия

Также президент России осмотрел место ЧП и встретился с пострадавшими

Взрыв в Магнитогорске: Путин поручил создать правительственную комиссию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 17:27 — REGNUM  Для ликвидации последствий взрыва в десятиэтажном доме в Магнитогорске будет создана правительственная комиссия. Такое указание дал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, Владимир Путин экстренно прибыл в Магнитогорск. Он посетил пострадавших, осмотрел место трагедии и провёл совещание в оперативном штабе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:10 по местному времени в многоэтажке произошёл взрыв. В итоге один из подъездов разрушен. Четыре человека погибли, ещё пятеро находятся в больнице.

Судьба 35 жильцов, в том числе семерых детей, пока неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, возможно, остающихся под обломками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить