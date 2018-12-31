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Владимир Путин посетил пострадавших в больнице Магнитогорска

Происшествия

Разбор завалов продолжается

Владимир Путин посетил пострадавших в больнице Магнитогорска
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 16:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин посетил в больнице Магнитогорска пострадавших из-за обрушения части десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Ранее Владимир Путин провёл совещание в оперативном штабе на месте ЧП. Также он посетил место трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:10 по местному времени в жилом доме раздался взрыв. Один из подъездов разрушен.

Четыре человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы. Судьба 35 жильцов дома, в том числе семерых детей, неизвестна. спасатели продолжают разбирть завалы, но им мешает мороз — минус 20 градусов и ниже.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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