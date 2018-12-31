В Магнитогорске под завалами могут быть 35 жильцов, в том числе 7 детей

Магнитогорск, Челябинская область, , 16:52 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске под завалами частично обрушившегося жилого дома могут находиться 35 человек. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Борис Дубровский.

Среди них семь детей, уточнил губернатор.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Но работа осложняется низкими температурами — на улице мороз порядка 20 градусов. Спасатели вынуждены использовать тепловые пушки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:10 по местному времени в жилом доме на улице Карла Маркса прогремел взрыв газа. Подъезд, где это случилось, разрушен. Известно о четверых погибших.

На место срочно вылетел Владимир Путин.