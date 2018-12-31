Понедельник, 31 Декабря 2018 года
16:45:38 МСК

Путин осмотрел место обрушения многоэтажки в Магнитогорске

Происшествия

И провёл совещание в оперативном штабе

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 16:45 — REGNUM  Президент России Владимир Путин осмотрел место ЧП в южноуральском Магнитогорске, где утром 31 декабря в результате взрыва частично обрушился многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Также Владимир Путин провёл совещание в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧП.

Тем временем спасатели продолжают разбирать завалы. Пока известно о четверых погибших. Пятеро человек госпитализированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:10 по местному времени в многоэтажке на улице Карла Маркса произошёл взрыв. Один из 12 подъездов обрушился. Жильцов соседних подъездов эвакуировали. Дом будут обследовать на пригодность для дальнейшего проживания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить