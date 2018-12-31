Утечка газа в Казани привела к отравлению двух человек

Казань, , 15:37 — REGNUM Утечка газа в частном доме стала причиной отравления супругов в Казани. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Трагический инцидент произошёл в Авиастроительном районе Казани, в частном жилом доме. По предварительной версии, причиной трагедии стал самостоятельный ремонт газового оборудования жильцами дома.

Супругов, лежащих без сознания на полу, обнаружила их дочь, пришедшая навестить родителей. Женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения.

Женщина 1962 года рождения была госпитализирована в медучреждение с диагнозом «отравление газом средней тяжести».

Стоит отметить, что ремонт либо установка газового оборудования, выполненная неквалифицированно, может стать причиной гибели либо отравления людей. Так ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, возбуждённом в Ярославле в отношении газовщика-халтурщика, который чуть не погубил жильцов, в квартире у которых произвёл установку газового оборудования.

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