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Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким погибших в Магнитогорске

Происшествия

Правительство России окажет всю необходимую помощь

Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким погибших в Магнитогорске
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Гвоздики

Москва, 31 декабря 2018, 14:52 — REGNUM  Председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким и родным людей, погибших при взрыве в жилом доме Магнитогорска. Об этом журналистам сообщили в правительстве страны.

Соболезнования выразил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также пожелал пострадавшим быстро поправиться.

«От имени депутатов Государственной думы и себя лично приношу искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — цитирует его официальный сайт Госдумы.

Медведев провёл телефонный разговор с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. В ходе беседы он потребовал принять все меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших, а также пообещал региону помощь.

На месте уже работают глава региона, а также руководители Минздрава Вероника Скворцова и МЧС Евгений Зиничев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в 6:10. Седьмой подъезд, где это случилось, рухнул.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Судьба 58 людей пока неизвестна. Четыре человека погибли.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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