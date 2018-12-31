Взрыв в многоэтажке Магнитогорска: на Южном Урале введён режим ЧС

Челябинск, , 14:27 — REGNUM В Челябинской области после взрыва в десятиэтажном доме в Магнитогорске введён режим ЧС. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

Режим ЧС введён с 8:00 по местному времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в подъезде №7 12-подъездной девятиэтажки произошёл в районе 6:10 по местному времени. В итоге подъезд обрушился.

Уже известно о четверых погибших. Ещё трое попали в больницы. Состояние одного из жильцов крайне тяжёлое.

Разбор завалов продолжается.