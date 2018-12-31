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Взрыв в многоэтажке Магнитогорска: на Южном Урале введён режим ЧС

Происшествия

10-этажный дом был построен в 1973 году

Взрыв в многоэтажке Магнитогорска: на Южном Урале введён режим ЧС
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Челябинск, 31 декабря 2018, 14:27 — REGNUM  В Челябинской области после взрыва в десятиэтажном доме в Магнитогорске введён режим ЧС. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

Режим ЧС введён с 8:00 по местному времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в подъезде №7 12-подъездной девятиэтажки произошёл в районе 6:10 по местному времени. В итоге подъезд обрушился.

Уже известно о четверых погибших. Ещё трое попали в больницы. Состояние одного из жильцов крайне тяжёлое.

Разбор завалов продолжается.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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