Понедельник, 31 Декабря 2018 года
14:52:59 МСК

В Лондоне по подозрению в покушении на убийство задержаны 39 человек

Происшествия

Подозреваемые были задержаны после обнаружения полицией пострадавшего мужчины

В Лондоне по подозрению в покушении на убийство задержаны 39 человек
dagmarbendel
Полиция Лондона

Лондон, 31 декабря 2018, 14:48 — REGNUM  39 человек были задержаны полицией Лондона по подозрению в покушении на убийство. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

Все подозреваемые были задержаны полицией в ночь на воскресенье, после обнаружения на окраине Лондона на Фулхэм Пэлас Роуд мужчины с тяжёлыми ранениями.

Как пояснили в Скотленд-Ярде, сотрудники полиции были вызваны минувшей ночью около 04:00 мск в район Хаммерсмит, где ими был обнаружен мужчина в тяжёлом состоянии. Мужчина был срочно госпитализирован.

Полицией были задержаны в качестве подозреваемых в покушении на убийство 39 человек, которые находились в одном из домов возле места происшествия. Все подозреваемые были помещены под стражу в разных полицейских участках Лондона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2018 году, впервые за 188 лет главой Скотленд-Ярда была назначена женщина, 56-летняя Крессида Дик.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бандитизм, разбой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить