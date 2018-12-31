Работа сверхскоростной сети железных дорог была нарушена в Японии

Токио, , 14:12 — REGNUM 376 сверхскоростных пассажирских экспрессов были задержаны в Японии. Об этом 31 декабря сообщила японская железнодорожная компания JR East.

Причиной задерки послужила неисправность в системе экстренного торможения, выявленная у одного из сверхскоростных пассажирских поездов синкансен на станции города Токио.

В результате инцидента были задержаны на час поезда на станциях Тохоку, Ямагата, Хокурику, Дзёэцу. В пункт назначения вовремя не смогли прибыть около 228 700 пассажиров.

Стоит отметить, что сверхскоростные пассажирские экспрессы железнодорожной сети синкансен — это современные поезда, скорость передвижения которых составляет более 300 км/час. Обычное время опоздания поездов не бывает более 24 секунд.

Отмечается. что к концу года на железнодорожных линиях синкансен бывают заторы, но при этом время задержки экспрессов очень редко бывает более часа.

При этом за пятьдесят лет работы линий синкансен ни одного человека не погибло в результате аварии сверхскоростных экспрессов. (В статистику не входят случаи гибели людей, случайно попавших под поезд).