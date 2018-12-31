Массовое ДТП в Свердловской области привело к гибели одного человека

Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM Один человек погиб, ещё 11 пострадали в результате массового ДТП в Свердловской области. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла на 229 километре автотрассы Пермь — Екатеринбург. Водитель грузового автомобиля «МАЗ», выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовыми автомобилями Iveco и «КамАЗ», а также с легковыми автомобилями Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megan.

В результате столкновения погиб на месте водитель автомобиля Hyundai. Ещё 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей.

В данное время на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, где в результате столкновения двух легковых автомобилей были сбиты шесть пешеходов. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал возбудить уголовное дело по факту ДТП.

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