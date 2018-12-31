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Арестован попутчик пропавшей женщины, найденный ею через сервис BlaBlaCar

Происшествия

Мужчина подозревается в убийстве

Москва, 31 декабря 2018, 13:14 — REGNUM  Мужчина, обвиняемый в убийстве пропавшей женщины, взявшей его в качестве попутчика через сервис BlaBlaCar, арестован мещанским судом города Москвы. Об этом 31 декабря сообщило агенство городских новостей «Москва».

Обвиняемый в убийстве Ирины Ахматовой, жительницы города Москвы, Виталий Чикирёв, 1979 года рождения, арестован до 27 февраля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чикирёв признал свою вину в убийстве женщины и заявил, что раскаивается в содеянном.

Напомним, что жительница Москвы, Ирина Ахматова, пропала 26 декабря. Женщина отпрвилась на автомобиле к родным из Москвы в Тулу, но до места назначения не доехала. Связь с ней пропала в районе Серпухова, а автомобиль женщины был найден без регистрационных номеров под Ярославлем.

С женщиной был попутчик, найденный ею с помощью сервиса BlaBlaCar, как выяснилось впоследствии, ранее судимый за мошенничество и изнасилование. Он был найден и задержан во Владимирской области и доставлен в Москву.

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