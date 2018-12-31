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Взрыв в Магнитогорске: семьи погибших получат по 100 тыс. рублей

Происшествия

Пострадавшие смогут рассчитывать на 50 тыс. А жители пострадавшего подъезда получат квартиры

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 12:46 — REGNUM  В Магнитогорске семьи граждан. погибших из-за взрыва газа в многоэтажном доме, получат по 100 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

По 50 тыс. рублей получат те граждане, которые пострадали в результате ЧП. А жители подъезда, в котором произошёл взрыв, смогут рассчитывать на квартиры.

В пресс-службе уточнили, что квартиры будут выкуплены и предоставлены нуждающимся. Ране об этом заявил губернатор Борис Дубровский.

Взрыв газа произошёл в 06:10 по местному времени. Уже известно о четверых погибших. Ещё четверо граждан госпитализированы. Возможно, количество погибших возрастёт. О 68 гражданах сведений пока нет. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Ситуацию осложняет мороз — в Магнитогорске сегодня минус 17 градусов. Эвакуированные из дома жильцы находятся в пунктах временного размещения. На помощь им пришли другие жители города, которые принесли еду, одежду и другие необходимые предметы.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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