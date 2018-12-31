Народный артист Армении, актёр Рафаэль Котанджян был ограблен в Ереване

Ереван, , 12:58 — REGNUM Известный советский и армянский актёр, народный артист Армении Рафаэль Котанджян был ограблен в центре Еревана. Информацию об этом собщили 31 декабря в пресс-службе полиции Армении.

Рафаэль Котанджян подал заявление в полицию, в котором указал, что 30 декабря в подземном переходе в центре Еревана неизвестный мужчина выхватил у него сумку и скрылся.

Сообщается, что в сумке были деньги и личные вещи артиста. Сам Котанджян не пострадал.

Сотрудники полиции в настоящее время ведут оперативно-розыскную рабту по поимке преступника. Также готовятся материалы по факту ограбления, полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, что актёр Рафаэль Котанджян известен российским зрителям по ролям в кинофильмах «Бриллиантовая рука» «Контрабанда», многосерийных лентах «Сердца трёх», «Графиня де Монсоро» и другим.

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