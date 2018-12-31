Потерявшим кров из-за взрыва в Магнитогорске обещают квартиры

Москва, , 12:14 — REGNUM Пострадавшим в результате взрыва газа в Магнитогорске оказывается помощь, всем потерявшим кров обещают квартиры, передает корреспондент ИА REGNUM 31 декабря.

«В городе введён режим ЧС. Развернут оперативный штаб, проведена эвакуация, развёрнуты пункты временного размещения. Пострадавшим оказывается помощь, всем потерявшим кров будут приобретены квартиры», — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский находится на месте трагедии.

Парламентарий сообщил, что помощники депутатов находятся на месте и также оказывают помощь.

«Мы направили в Магнитогорск команду помощников для организации помощи. Находимся на постоянной связи с оперативным штабом», — заверил Бурматов.