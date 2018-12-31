На помощь пострадавшим в Магнитогорске жильцам пришли их земляки

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:11 — REGNUM В челябинском Магнитогорске на помощь жильцам многоэтажки, пострадавшим после взрыва, пришли их земляки. Неравнодушные магнитогорцы принесли в пункт временного размещения в местную. школу еду, одежду и другие предметы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

По информации чиновников, теперь пострадавшие обеспечены всем необходимым. «Всего в избытке!» — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в 6:00 по местному времени в одной из квартир взорвался газ. В итоге часть дома обрушилась. Уже известно о четверых погибших. Судьба 68 человек пока неизвестна.

По факту трагедии возбуждено и расследуется уголовное дело. Четыре человека госпитализированы. Сейчас власти думают над размещением тех граждан, которые остались без жилья.