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Локализован крупный пожар в Московской области

Происшествия

Возгорание произошло в складском помещении

Локализован крупный пожар в Московской области
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные

Красногорск, 31 декабря 2018, 12:16 — REGNUM  Локализован пожар на складе бывшей ткацкой фабрики в Орехово-Зуево, Московской области. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре поступило утром 31 декабря, в 10:25 мск. Прибыв на место происшествия, пожарное подразделение провело разведку. в ходе которой было установлено, что горит склад бывшей ткацкой фабрики №1.

Общая площадь возгорания составила 500 кв. метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Через час после получения информации о пожаре, огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 500 кв. метров.

К тушению пожара привлечены 21 единица техники, 71 человек личного состава.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в здании театра «Балтийский дом» в Александровском парке в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания в электросети.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге потушили пожар в театре «Балтийский дом»

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