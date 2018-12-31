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Взрыв в девятиэтажке Магнитогорска: число погибших выросло до четырёх

Происшествия

Пока неизвестна судьба 68 жильцов пострадавшего дома. 28 человек вышли на связь

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 11:56 — REGNUM  В челябинском Магнитогорске уточнили количество граждан, проживавших в обрушившейся части девятиэтажного дома. Всего там проживали 120 человек, из них 111 зарегистрированы официально. а ещё девять снимали жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

К 3:00 по местному времени была известна судьба 52 человек. Четверо из них погибли, а 16 эвакуировали. Четверо, в том числе двое детей, госпитализированы. А ещё 28 человек сами вышли на связь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:00 по местному времени в доме прогремел взрыв. В результате часть 12-подъездного дома обрушилась.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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