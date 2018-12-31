Взрыв в девятиэтажке Магнитогорска: число погибших выросло до четырёх

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:56 — REGNUM В челябинском Магнитогорске уточнили количество граждан, проживавших в обрушившейся части девятиэтажного дома. Всего там проживали 120 человек, из них 111 зарегистрированы официально. а ещё девять снимали жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

К 3:00 по местному времени была известна судьба 52 человек. Четверо из них погибли, а 16 эвакуировали. Четверо, в том числе двое детей, госпитализированы. А ещё 28 человек сами вышли на связь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:00 по местному времени в доме прогремел взрыв. В результате часть 12-подъездного дома обрушилась.