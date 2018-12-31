В Калужской области мужчина обворовал любовницу и отправился в путешествие

Калуга, , 11:38 — REGNUM В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», сообщили 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России

По версии следствия, подозреваемый в преступлении длительное время проживал в квартире своей сожительницы. В какой-то период отношения стали портиться, и мужчина решил уйти от любовницы. Выбрав момент, когда женщина уехала на работу, подозреваемый забрал личные вещи и собрался покинуть квартиру, когда его внимание привлекла шкатулка. В ней мужчина обнаружил 195 тысяч рублей — сбережения сожительницы, которые тут же похитил.

Как впоследствии пояснил полицейским задержанный, он решил отправиться в путешествие по городам России. Передвигался на попутном транспорте, а когда деньги стали закачиваться, приехал в Кировскую область к своим знакомым.

«В настоящее время подозреваемый в краже мужчина раскаивается и намерен возместить потерпевшей причиненный ущерб», — сообщили в полиции.

Напомним, в 2018 году полицейскими Калужского региона было раскрыто более восьми тысяч преступлений. Уровень раскрываемости преступных посягательств достиг 64%. Более чем на 6% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений. Сократилось число всех видов краж. Между тем, в 2017 году, общем числе зарегистрированных преступлений доля краж составила 31,7%.