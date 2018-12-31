Восстановлено энергоснабжение двух посёлков в Магадане

Магадан, Магаданская область, , 10:59 — REGNUM Восстановлено энергоснабжение посёлков Омсукчан и Дукат в Магаданской области, ранее обсеточенных из-за падения опоры линии элекропередачи (ЛЭП). Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба правительства области.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил слова благодарности специалистам Магаданэнерго, сумевшим за короткий срок восстановить энергоснабжение в посёлках, а также работникам ЖКХ, которые, несмотря на сильный мороз, смогли предотвратить замерзание системы отопления.

Носов также дал поручение правительству области разобраться в причинах аварии и привлечь к ответственности виновных в создавшейся ситуации.

Как сообщалось ранее, два посёлка в Магаданской области, где проживают около 5,5 тысяч жителей, остались без электроснабжения в сорокаградусный мороз из-за падения анкерной опоры строящейся линии электропередачи ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная» в месте пересечения с ВЛ 220 кВ «Оротукан — Омсукчан» с последующим замыканием проводов действующей линии ЛЭП.

Чтобы не допустить замерзания отопительной системы, на время ремонтных работ в посёлках были включены резервные дизельгенераторы, которые снабжали электроэнергией котельные в населённых пунктах.

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