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В Петербурге потушили пожар в театре «Балтийский дом»

Происшествия

Возгорание возникло ранним утром

Санкт-Петербург, 31 декабря 2018, 10:30 — REGNUM  Рано утром 31 декабря возник серьезный пожар в здании театра «Балтийский дом» в Александровском парке в Петроградском районе города.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 06:33 мск. В четырехэтажном здании на втором этаже горела обстановка на площади 15 кв. метров. Для борьбы с огнем к театру прибыли 65 пожарных на 15 единицах техники.

В 07:05 пожар удалось локализовать, было ликвидировано открытое горение. В 08:30 пожар полностью ликвидирован.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным издания «Невские новости», предварительной причиной пожара является короткое замыкание в электросети. На момент возгорания в здании театра находились шесть человек, один из них получил легкое отравление продуктами горения, но от госпитализации отказался.

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Пожары в развлекательных заведениях
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