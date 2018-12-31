В Петербурге потушили пожар в театре «Балтийский дом»

Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Рано утром 31 декабря возник серьезный пожар в здании театра «Балтийский дом» в Александровском парке в Петроградском районе города.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 06:33 мск. В четырехэтажном здании на втором этаже горела обстановка на площади 15 кв. метров. Для борьбы с огнем к театру прибыли 65 пожарных на 15 единицах техники.

В 07:05 пожар удалось локализовать, было ликвидировано открытое горение. В 08:30 пожар полностью ликвидирован.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным издания «Невские новости», предварительной причиной пожара является короткое замыкание в электросети. На момент возгорания в здании театра находились шесть человек, один из них получил легкое отравление продуктами горения, но от госпитализации отказался.