Понедельник, 31 Декабря 2018 года
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Из-за взрыва в многоэтажке Магнитогорска пострадали и соседние дома

Происшествия

Выбило стёкла

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 10:12 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске после взрыва в девятиэтажном доме пострадали и соседние дома. Там выбило стёкла, сообщают очевидцы.

Власти обещают оказать помощь всем гражданам, которые за ней обратятся. На месте работает губернатор Борис Дубровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в районе 6:00 по местному времени. Часть дома обрушилась. Сейчас спасатели разбирают завалы. Уже известно о троих погибших. Ещё четверо госпитализированы. Судьба 79 пока неизвестна.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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