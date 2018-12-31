Из-за взрыва в многоэтажке Магнитогорска пострадали и соседние дома

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:12 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске после взрыва в девятиэтажном доме пострадали и соседние дома. Там выбило стёкла, сообщают очевидцы.

Власти обещают оказать помощь всем гражданам, которые за ней обратятся. На месте работает губернатор Борис Дубровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в районе 6:00 по местному времени. Часть дома обрушилась. Сейчас спасатели разбирают завалы. Уже известно о троих погибших. Ещё четверо госпитализированы. Судьба 79 пока неизвестна.