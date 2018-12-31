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Взрыв в многоэтажке Магнитогорска: судьба 79 человек неизвестна

Происшествия

Разбор завалов продолжается

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 10:07 — REGNUM  В челябинском Магнитогорске судьба 79 жителей пострадавшей при взрыве девятиэтажки пока неизвестна. Об этом заявил вице-губернатор Олег Климов.

В данный момент продолжается разбор завалов на месте ЧП. На месте работают спасатели, психологи, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Пока известно о троих погибших. Четверо госпитализированы. Всего в доме официально зарегистрированы порядка 1300 человек.

На месте работает губернатор Борис Дубровский. Граждан, которые остались без жилья, разместят в маневренном фонде.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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