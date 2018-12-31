В Магнитогорске введён режим ЧС

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:01 — REGNUM В челябинском Магнитогорске после взрыва газа в девятиэтажном доме объявлен режим ЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Сейчас предстоит разместить жителей многоэтажки, оставшихся без жилья. Всего речь идёт примерно о 300 гражданах. Их намерены временно поселить в общежитии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в доме произошёл рано утром. Погибли три человека. Всего в доме официально зарегистрированы более 1000 человек.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.