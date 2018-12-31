Пострадавший при взрыве в Магнитогорске дом обследуют

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:55 — REGNUM В челябинском Магнитогорске пострадавшая при взрыве девятиэтажка будет обследована на предмет безопасного проживания людей. Об этом заявил глава пресс-службы областного управления МЧС России Егор Пахомов, сообщает телеканал «Россия 24».

Егор Пахомов отметил, что комплекс «Стрела» прибудет в Магнитогорск уже 31 декабря. При этом он затруднился назвать сроки такого обследования, уточнив, что это зависит от серьёзности повреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе 6:00 по местному времени в одном из подъездов произошёл взрыв. По основной версии, озвученной следственными органами и ФСБ, взорвался газ.

Пока известно о том, что погибли три человека. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.