Понедельник, 31 Декабря 2018 года
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Пострадавший при взрыве в Магнитогорске дом обследуют

Происшествия

Комплексом «Стрела»

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 09:55 — REGNUM  В челябинском Магнитогорске пострадавшая при взрыве девятиэтажка будет обследована на предмет безопасного проживания людей. Об этом заявил глава пресс-службы областного управления МЧС России Егор Пахомов, сообщает телеканал «Россия 24».

Егор Пахомов отметил, что комплекс «Стрела» прибудет в Магнитогорск уже 31 декабря. При этом он затруднился назвать сроки такого обследования, уточнив, что это зависит от серьёзности повреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе 6:00 по местному времени в одном из подъездов произошёл взрыв. По основной версии, озвученной следственными органами и ФСБ, взорвался газ.

Пока известно о том, что погибли три человека. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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