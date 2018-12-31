Камчатский вулкан выбросил четырёхкилометровый столб пепла

Петропавловск-Камчатский, , 10:19 — REGNUM Пепловый выброс зарегистрирован на вулкане Шивелуч, который находится на севере Камчатки. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Столб пепла достиг в высоту четёх километров. При этом высота самого вулкана Шивелуч составляет 3283 метра.

Шлейф пепла под влиянием ветра распространился на 165 километров в Камчатский залив. На пути распространения пеплового шлейфа населённых пунктов нет.

По данным ведомства, не зарегистрировано и выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района.

Вулкану присвоен «оранжевый», наивысший, уровень авиационной опасности.

При этом отмечается, что в районе вулкана не проходит никаких международных трасс воздушных судов. Также неотмечается и туристических групп в районе вулкана.

ГУ МЧС по Камчатскому краю напомнило жителям и гостям региона о правилах поведения при выпадении пепла в населённых пунктах. В частности, рекомендуется при пеплопаде не выходить без особой необходимости на улицу, закрыть окна и двери в жилище, не вносить уличную одежу в дом, не использовать в течение пелопада компьютер и стереосистему, укутав приборы защитной плёнкой. Перед уборкой дома от пепла рекомендуется надеть респиратор и очки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении вулкана Шивелуч, при котором выброс пепла достиг высоты 5 километров.

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