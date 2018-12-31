Понедельник, 31 Декабря 2018 года
09:46:18 МСК

Взрыв в многоэтажке Магнитогорска: медики приняли 12 человек

Происшествия

Состояние всех удовлетворительное

Челябинск, 31 декабря 2018, 09:46 — REGNUM  В челябинском Магинтогорске медики приняли 12 пострадавших в результате взрыва в многоэтажном жилом доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Четверо пострадавших были госпитализированы, в том числе один ребёнок. Состояние всех удовлетворительное, уточнили в минздраве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 31 декабря. В результате взрыва обрушилась часть дома.

Пока известно о троих погибших. Возбуждено уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить