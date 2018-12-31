Взрыв в многоэтажке Магнитогорска: медики приняли 12 человек

Челябинск, , 09:46 — REGNUM В челябинском Магинтогорске медики приняли 12 пострадавших в результате взрыва в многоэтажном жилом доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Четверо пострадавших были госпитализированы, в том числе один ребёнок. Состояние всех удовлетворительное, уточнили в минздраве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 31 декабря. В результате взрыва обрушилась часть дома.

Пока известно о троих погибших. Возбуждено уголовное дело.