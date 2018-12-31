ЛНР: Украинские боевики за сутки три раза нарушили режим прекращения огня

Луганск, , 09:45 — REGNUM Украинские боевики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Минске Контактная группа по Украине смогла договориться о перемирии в Донбассе с 29 декабря. Однако, как это бывало много раз до этого, украинская сторону тут же нарушила режим перемирия. Обстрелы территорий народных республик продолжались весь 2018 год.

За минувшие сутки украинские боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По территории ЛНР были выущены около 40 гранат и минометных снарядов.

Обстрелу подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Желобок и Донецкий.