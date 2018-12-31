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Прокуратура начала проверку по факту взрыва в Магнитогорске

Происшествия

Областной прокурор Виталий Лопин выехал на место ЧП

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 09:20 — REGNUM  В Челябинской области прокуратура начала проверку по факту взрыва в девятиэтажном доме Магнитогорска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

На место ЧП срочно выехал областной прокурор Виталий Лопин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в доме №164/2 в центре Магнитогорска произошёл рано утром. Обрушился один из подъездов.

Сейчас жителей дома эвакуировали. Здание оцеплено. Людей временно разместят в одном из общежитий города.

Предварительно известно о троих погибших. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, которое будет расследовать центральный аппарат СКР.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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