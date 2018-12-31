Француз арестован за попытку войти в собор в Барселоне с боеприпасами

Барселона, Испания, , 09:08 — REGNUM Гражданина Франции, пытавшегося пройти в собор Святого Семейства в Барселоне с пятью магазинами для девятимиллиметрового стрелкового оружия, задержала полиция Каталонии. Об этом вечером 30 декабря сообщила газета El Mundo.

Сотрудники, отвечающие за безопасность в соборе, обнаружили боеприпасы в чемодане мужчины, во время его прохода через рамку на входе в храм. О находке были проинформированы сотрудники полиции, которые немедленно приехали на место инцидента.

Как пояснил гражданин Франции, он является военнослужащим, и у него есть вся надлежащая документация на оружие и боеприпасы, которую он оставил в автомобиле на парковке.

Сотрудники каталонской полиции сопроводили мужчину до стоянки с автомобилем, в котором ими было найдено огнестрельное оружие и ещё один магазин к нему.

Кроме того, в гостиничном номере француза был проведён обыск. Полиция получила подтверждение что задержанный действительно является военнослужащим и не замышлял нападения на граждан.

Тем не менее, сотрудники полиции Каталонии оставили наружное наблюдение за машиной гражданина Франции, чтобы избежать ненужных рисков.

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