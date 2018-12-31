Взрыв в девятиэтажке Магнитогорска: временное жильё получат 300 жильцов

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:49 — REGNUM В Магнитогорске временное жильё получат 300 жителей девятиэтажного дома, пострадавшего утром 31 декабря при взрыве аза. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Как отметил глава региона Борис Дубровский, для их размещения сейчас готовят одно из общежитий. Также он распорядился о том, чтобы перебросить в Магнитогорск необходимое число кроватей, комплектов белья, а также матрацев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту трагедии возбудили уголовное дело. О ЧП оперативно был проинформирован президент Владимир Путин. На Урал срочно вылетают главы МЧС и Минздрава России Евгений Зиничев и Вероника Скворцова.

В Челябинске сейчас идёт экстренное заседание комиссии по ЧС. Его ведёт вице-губернатор Олег Климов.