Глава Минздрава России Скворцова срочно выехала в Магнитогорск

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 08:39 — REGNUM Министр здравоохранения России Вероника Скворцова срочно вылетела в челябинский Магнитогорск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.
Также в город выехал областной министр здравоохранения Сергей Приколотин. На месте трагедии они будут координировать организацию медицинской помощи, пояснили в минздраве.
Также, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске ожидают главу МЧС России Евгения Зиничева.
Напомним, трагедия произошла в 6:00 по местному времени. В одном из подъездов девятиэтажного дома в центре Магнитогорска произошёл взрыв. В результате основная часть подъезда обрушилась.
О трагедии на Урале был незамедлительно проинформирован президент Российской Федерации Владимир Путин.
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