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Глава Минздрава России Скворцова срочно выехала в Магнитогорск

Происшествия

Также в городе ждут главу МЧС Евгения Зиничева

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 08:39 — REGNUM  Министр здравоохранения России Вероника Скворцова срочно вылетела в челябинский Магнитогорск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Также в город выехал областной министр здравоохранения Сергей Приколотин. На месте трагедии они будут координировать организацию медицинской помощи, пояснили в минздраве.

Также, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске ожидают главу МЧС России Евгения Зиничева.

Напомним, трагедия произошла в 6:00 по местному времени. В одном из подъездов девятиэтажного дома в центре Магнитогорска произошёл взрыв. В результате основная часть подъезда обрушилась.

О трагедии на Урале был незамедлительно проинформирован президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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