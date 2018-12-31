Глава Минздрава России Скворцова срочно выехала в Магнитогорск

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:39 — REGNUM Министр здравоохранения России Вероника Скворцова срочно вылетела в челябинский Магнитогорск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Также в город выехал областной министр здравоохранения Сергей Приколотин. На месте трагедии они будут координировать организацию медицинской помощи, пояснили в минздраве.

Также, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске ожидают главу МЧС России Евгения Зиничева.

Напомним, трагедия произошла в 6:00 по местному времени. В одном из подъездов девятиэтажного дома в центре Магнитогорска произошёл взрыв. В результате основная часть подъезда обрушилась.

О трагедии на Урале был незамедлительно проинформирован президент Российской Федерации Владимир Путин.

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