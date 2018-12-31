Дело по взрыву в Магнитогорске расследует центральный аппарат СКР

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 08:26 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели жителей южноуральского Магнитогорска будет расследовать центральный аппарат СКР. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
С таким поручением выступил председатель СКР Александр Бастрыкин. Также он распорядился направить на место трагедии группу следователей-криминалистов из Москвы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:00 по местному времени в многоэтажке Магнитогорска произошёл взрыв. Сейчас на месте работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Идёт разбор завалов.
Известно о троих погибших. Уголовное дело возбудили по факту неосторожного причинения смерти двум и более лицам. В качестве основной версии трагедии рассматривается взрыв бытового газа.
Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин проинформирован об обрушении многоэтажки в Магнитогорске
Читайте развитие сюжета: Глава Минздрава России Скворцова срочно выехала в Магнитогорск