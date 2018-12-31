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Дело по взрыву в Магнитогорске расследует центральный аппарат СКР

Происшествия

Известно о трёх погибших

Дело по взрыву в Магнитогорске расследует центральный аппарат СКР
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет России

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 08:26 — REGNUM  Уголовное дело по факту гибели жителей южноуральского Магнитогорска будет расследовать центральный аппарат СКР. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

С таким поручением выступил председатель СКР Александр Бастрыкин. Также он распорядился направить на место трагедии группу следователей-криминалистов из Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:00 по местному времени в многоэтажке Магнитогорска произошёл взрыв. Сейчас на месте работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Идёт разбор завалов.

Известно о троих погибших. Уголовное дело возбудили по факту неосторожного причинения смерти двум и более лицам. В качестве основной версии трагедии рассматривается взрыв бытового газа.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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