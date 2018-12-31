Владимир Путин проинформирован об обрушении многоэтажки в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин проинформирован о взрыве бытового газа в южноуральском Магнитогорске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Также по поручению Владимира Путина на место трагедии выехал глава МЧС Евгений Зиничев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в многоэтажке произошёл рано утром. Один подъезд оказался разрушен.

Пока известно о трёх погибших. Разбор завалов продолжается. Пострадавшим предоставят временное жильё.