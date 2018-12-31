Понедельник, 31 Декабря 2018 года
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Владимир Путин проинформирован об обрушении многоэтажки в Магнитогорске

Происшествия

На место срочно выехал глава МЧС

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 08:19 — REGNUM  Президент России Владимир Путин проинформирован о взрыве бытового газа в южноуральском Магнитогорске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Также по поручению Владимира Путина на место трагедии выехал глава МЧС Евгений Зиничев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в многоэтажке произошёл рано утром. Один подъезд оказался разрушен.

Пока известно о трёх погибших. Разбор завалов продолжается. Пострадавшим предоставят временное жильё.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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